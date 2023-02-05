أقوال المتهم بإصابة الطفل يوسف في حادث سير: «ظهر قدامي فجأة»

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات قضية المتهم بإصابة الطفل يوسف عن طريق اصطدامه بسيارته بالتجمع، وأنه في يوم الخميس الموافق 19/1/2023، واعترف أمام جهات التحقيقات «هو اللي ظهر قدامي فجأة ومكنش قصدي أخبطه أصلا».

14 سؤالا خضع لها المتهم بإصابة الطفل يوسف

وخلال جلسة التحقيقات خضع المتهم بإصابة الطفل يوسف في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح /طفل رعاية الأحداث القاهرة ، لـ 14 سؤالا وجاءت كالتالي.

س / ما هي تفاصيل بلاغك؟

ج / اللي حصل أثناء قيادتي بالسيارة رقم «اب ق 3484» ملاكي بيد 2023 داخل مدينتي وتحديدا في الكرافت زون بمدينتي، فوجئت بتواجد المدعو يوسف أحمد عبد الحميد، يظهر أمامي فجأة بزاوية غير مرئية، ما أدى إلى اصطدامي به وإحداث إصابته وحضرت سيارة الإسعاف وتم نقله الى أحد المستشفيات للتوقيع على الكشف الطبي عليه.

س / متی وأین حدث ذلك؟

ج / الكلام ده حصل اليوم حوالي الساعة 9 مساء بمنطقة الكرافت بمدينتي.

س / أمام مَن حدث ذلك؟

ج / أمام المارة بالطريق والأمن الإداري بمدينتي.

س / هل تتهم أحدا بشيء؟

ج / لا

س/ هل توجد بالسيارة قيادتك تلفيات ومن محدثها وكم تقدر ثمنها؟

ج/ التلفيات عبارة عن التواء بالكابوت وكذا تهشم بالزجاج الأمامي وحدثت نتيجة الاصطدام بالمدعو يوسف أحمد عبد الحميد عبد المنعم، ولا أعلم كيف يقدر ثمنها.

س/ هل قمت باستخدام آلة التنبيه أو الفرامل؟

ج/ أيوة

س/ ما هي السرعة التي كنت تسير عليها؟

ج/ كنت أسير على حوالي 60 كم تقريبًا.

س/ منسوب إليك قيامك بالاصطدام بالمدعو يوسف أحمد عبد الحميد عبد المنعم - محدثا إصاباتهم (أطلعناء وأفهمناه).

ج/ مكنتش أقصد إحداث إصابته.

س/ هل يوجد ما يثبت ملكيتك للسيارة؟

ج/ قدم لنا المتهم «جهاد.ا»، رخصة تحمل سيارة ملاكي موديل 2023 وحدة مرور الأميرية باسم المدعو «م.م.ع.ع».

س/ أين توجد السيارة خاصتك الآن؟

ج / أمام ديوان النقطة.

س/ هل يوجد بينك وبين المصاب المدعو يوسف ثمة خلافات سابقة؟

ج/ لا

س/ ما هو الضرر الواقع عليك؟

ج/ الضرر هو حدوث تلفيات بالسيارة خاصتي.

س/ ما هو قصدك من بلاغك؟

ج/ اتخاذ اللازم قانونيا وإثبات حالة بالواقعة.

س/ مطلوب عرضك على النيابة العامة؟

ج/ أنا مستعد.

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج/ لا وتمت أقواله وتوقع منه.