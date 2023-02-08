مصرع طفل في حادث سير على طريق المطار بسوهاج

لقى طفل مصرعه في حادث سير بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغ من مركز سوهاج بلاغا، يفيد بوصول الطفل «أحمد ع ع م» 10 أعوام طالب بالمرحلة الابتدائية، إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة جثة هامدة، بسبب حادث سيارة داخل دائرة مركز سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، ترافقها سيارة إسعاف لنقل الجثمان ووحدة مرور لإعادة تسيير الطريق، وبالانتقال وسؤال والد الطفل المدعو «عبد الله ع م»، تبين بأنه أثناء عبور نجله طريق المطار بذات الناحية، اصطدمت به سيارة ملاكي قيادة المدعو «مصطفي ع ف ع» 34 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مما أدى إلى وفاته، وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تحرير محضر بالواقعة

ووضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق.