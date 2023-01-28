حزن في قنا لمصرع شاب في حادث سير مع أسرته.. «خطوبته كانت بعد يومين»

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة قنا، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث سير برفقة أسرته أثناء قدومهم من محافظة الغردقة، على طريق «قنا - سفاجا» الصحراوي الشرقي، خاصة مع استعداداته لحفل خطوبته بعد يومين.

المئات يشيعون جثمان شاب قنا

وشيع المئات من أهالي محافظة قنا، جثمان الشاب مينا منير نجيب، البالغ من العمر 29 عاما، وتم دفنه في مقابر كنيسة مدينة قنا.

الشاب يتمتع بسمعة طيبة

وقال سامي فايز، أحد أصدقاء الشاب المتوفى، إن حالة من الحزن سيطرت على الجميع بعد وفاة الشاب «مينا» في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء قدومه من البحر الأحمر إلى محافظة قنا، لإتمام حفل خطبته، ولكنه توفي في الحادث وأصيبت والدته.

وتابع أن «مينا» كان شابا محبوبا ويتمتع بسيرة طيبة مع الجميع، ووفاته أحزنت أسرته وأصدقائه المقربين.

حادث طريق قنا سفاجا

كان طريق «قنا - سفاجا» شهد انقلاب سيارة ملاكي، أسفرت عن مصرع الشاب «مينا»، وإصابة 5 آخرين أسرة واحدة، بالكيلو 70 في المنطقة التابعة لدائرة بندر قنا.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من إسعاف قنا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا - سفاجا» بالكيلو 70 الصحراوي الشرقي، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة.

وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.