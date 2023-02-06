وزير الصحة الأسبق: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار طوق نجاة للمواطنين

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من المبادرات التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ساهمت كثيرا في تسهيل وسرعة إجراءات التداخلات الجراحية للمرضى.

وتابع وزير الصحة الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ انطلاقه الولاية الثانية اهتم كثيرا ببناء الإنسان عن طريق الصحة والتعليم، والجانب الصحي أطلق مجموعة من المباريات الصحية التي جاءت بنتائج إشادت بها منظمة الصحة العالمية كمبادرة 100مليون صحة.

المبادرات الصحية

وأوضح الدكتور عادل العدوي، الرئيس مصر على إصدار توجيهات لمسؤلي الصحة في مصر على استمرار عمل المبادرات الصحية، والتي تستهدف كل الأعمار الصحية المختلفة في مصر، والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات.

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع أن مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار هي طوق نجاة للمواطنين، بعد سنوات طويلة من التكدس والمعاناة أمام المستشفيات، مشيدة بدعم الرئيس المادي للمبادرة على استمرارها وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للمبادرة وتخصصاتها المختلفة.