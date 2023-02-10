سوري عالق تحت أنقاض منزله بسبب الزلزال يطلب كوب شاي (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
06:03 م | الجمعة 10 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا
وثَّق فيديو تم تصويره من قبل شخص أثناء البحث عن المفقودين وإنقاذهم بسبب زلزال سوريا وتركيا والذي حدث يوم الاثنين الماضي، وأسفر في مقتل نحو 23 ألفا و500 شخص من سوريا وتركيا.
ويتداول مقطع الفيديو لشخص عالق تحت الأنقاض يتم إنقاذه من قبل فريق الإنقاذ السوري، وهو عالق تحت الأنقاض يطلب منهم شاي بدل المياه:-
من تحت الأنقاض :— أبو القاسم الخزاعي (@aldafer100) February 10, 2023
"نزّللنا إبريق شاي.. بالسكر"!!!!#زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/uJeSE1OveN
أعنف زلزال منذ عام 1999
ضرب زلزال تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، مع اتباع هزات ارتدادية سبب في مقتل عشرات آلاف من المواطنين وتحطيم آلاف من المنازل والمساكن، وتشريد المواطنين أثناء البرد القارس.
وذكرت تقارير أن هذا الزلزال يعد الأعنف منذ عام 1999، بسبب تلك الخسائر من ارتفاع عدد قتلى إلى هدم مبانٍ وتحطيم محطات كهرباء وغاز.
إعادة إعمار المناطق المنكوبة
وأعلنت إدارة الكوارث التركية، عن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المنكوبة، وأضافت أن تركيا ستعمل على إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد رفع الأنقاض في غضون عام وتطلب من الشعب الصبر.