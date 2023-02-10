سوري عالق تحت أنقاض منزله بسبب الزلزال يطلب كوب شاي (فيديو)

وثَّق فيديو تم تصويره من قبل شخص أثناء البحث عن المفقودين وإنقاذهم بسبب زلزال سوريا وتركيا والذي حدث يوم الاثنين الماضي، وأسفر في مقتل نحو 23 ألفا و500 شخص من سوريا وتركيا.

ويتداول مقطع الفيديو لشخص عالق تحت الأنقاض يتم إنقاذه من قبل فريق الإنقاذ السوري، وهو عالق تحت الأنقاض يطلب منهم شاي بدل المياه:-

أعنف زلزال منذ عام 1999

ضرب زلزال تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، مع اتباع هزات ارتدادية سبب في مقتل عشرات آلاف من المواطنين وتحطيم آلاف من المنازل والمساكن، وتشريد المواطنين أثناء البرد القارس.

وذكرت تقارير أن هذا الزلزال يعد الأعنف منذ عام 1999، بسبب تلك الخسائر من ارتفاع عدد قتلى إلى هدم مبانٍ وتحطيم محطات كهرباء وغاز.

إعادة إعمار المناطق المنكوبة

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، عن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المنكوبة، وأضافت أن تركيا ستعمل على إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد رفع الأنقاض في غضون عام وتطلب من الشعب الصبر.