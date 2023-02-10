إنقاذ رضيع ظل تحت الأنقاض يومين ونصف.. خرج ممسكا بشعر والدته «فيديو»

لقى مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رواجا كبيرا بين مستخدمو السوشيال ميديا، عقب تم انتشال طفل يبلغ من العمر 20 يوما من تحت الأنقاض بعد 60 ساعة وشعر والدته في يده، في ولاية هاتاي التركية.

وظهر في مقطع الفيديو طفل يخرج من تحت أنقاض زلزال تركيا في ولاية هاتاي، حيث وضح عليه التعب والإنهاك الشديد أثناء محاولات أفراد الدفاع المدني إفاقته، ممسكا خصلة من شعر والدته.

وتخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، لزلزال تركيا وسوريا فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا، ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا، بحسب قتلة «الربية».

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.