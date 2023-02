إنقاذ رضيع ظل تحت الأنقاض يومين ونصف.. خرج ممسكا بشعر والدته «فيديو»

لقى مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رواجا كبيرا بين مستخدمو السوشيال ميديا، عقب تم انتشال طفل يبلغ من العمر 20 يوما من تحت الأنقاض بعد 60 ساعة وشعر والدته في يده، في ولاية هاتاي التركية.

In #Hatay, a 20-day-old baby was pulled out from the rubble 60 hours later with his mother's hair in his hand.#Turquia #Turkey #enkazaltındayım #hataydeprem #ohal #seferberlik #Elbistan #hatayyardimbekliyor #AFAD #PrayForTurkey #earthquake #Turkiye #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/9C6zsuFquV