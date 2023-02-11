حكاية السطو على محل مجوهرات في المنيا.. «سرقوا 20 كيلو ذهب»

«كنا عارفين إن محل الذهب ده قافل من فترة، وده اللي خلانا نفكر نخطط كلنا ونسرق الذهب اللي فيه»، بهذه الكلمات بدأ متهم من أصل 9 متهمين سرقوا أحد محلات المجوهرات في سمالوط بمحافظة المنيا، أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليهم من خلال الأجهزة الأمنية.

التخطيط لسرقة محل الذهب

وأضاف أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «أول ما لاحظنا إن المحل بقاله فترة كبيرة قافل، جمعنا نفسنا وكان عددنا 9 أفراد، وقررنا نخطط لسرقة المحل، واتفقنا على يوم وندخله في نص الليل».

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق إنهم جهزوا كافة الأدوات والمعدات التي سوف يستخدمونها أثناء سرقة المحل، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، «كل واحد فينا كان له دور منهم 2 كانوا واقفين بره بيراقبوا الشارع كويس».

سرقة محتويات المحل بالكامل

وتابع المتهم: «أول ما دخلنا المحل مسبناش فيه حاجة خالص، وخدنا كل الدهب اللي نقدر عليه سواء في الفترينة أو في الخزنة، وخلصنا وهربنا من المكان على طول»، موضحاً أنهم قاموا ببيع المسروقات الذهبية لدى أحد أصحاب محلات الذهب ولا يعلم أنهم مسروقات.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس القبض على 7 متهمين من أصل 9 أشخاص كونوا تشكيلا عصابياً وسرقوا أحد محلات الذهب بالمنيا، وكان بحوزتهم الكميات المتبقية من الذهب.

حبس المتهمين

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة القبض على باقي المتهمين.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بالمنيا، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سوف ينطبق عليهم المادة رقم 336 من قانون العقوبات، التي تنص على الآتي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».