حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة دراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول اخطار لقسم شرطة الزاوية بالقاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام العقار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيبن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، سرقا الدراجة على سيارة ملك أحدهما ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب قطع الأسلاك، وأرشدا عن الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «محفوظ»، إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».