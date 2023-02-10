انتشال جثة جديدة من ضحايا عقار البحيرة المنهار وخروج 17 مصابا من المستشفى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من انتشال جثة إحدى ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 25 مصابا و 3 وفيات بينهم طفل ونقلوا جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

انتشال جثة في حادث عقار البحيرة

وأسفر جهود قوات الحماية المدنية قبل قليل، عن انتشال جثمان عامل يدعى «أشرف مهدي»، 52 سنة مقيم مدينة دمنهور، ونقلت الجثة وحرر المحضر اللازم.

ومن جانبه أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن خروج 17 مصابًا من ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار بعد تعافيهم من مستشفى دمنهور التعليمي وما زال باقي المصابين يتلقون العلاج.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد انفجار أسطوانة غاز داخل عقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور، ما أدى إلى انهيار العقار ووقوع إصابات ووفيات، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف وعدد من سيارات الحماية المدنية وفُرض كردون أمني وحرر محضر بالواقعة.