أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21.. اعرف وصل كام في منتصف التعاملات

مع اقتراب مواسم الأعياد يبدأ الكثير من الراغبين في الزواج الاهتمام بـ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، باعتباره الأكثر طلبا في السوق المصري، استعدادا منهم لإقامة حفلات الخطوبة والزواج في عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، كما يحرص الراغبون في الاستثمار على معرفة أسعار الذهب حتى يتمكنوا من شراء ما يرغبون به.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات إلى 1960 جنيهًا للبيع و1971 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 لتسجل 1715 جنيهًا للبيع، و1725 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم ليسجل 1470 جنيهًا للبيع، و1579 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 13.720 للبيع، بينما جاء ليسجل 13.800 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.960.000 للبيع، فيما سجل قيمة 1.971.429 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وتباينت أسعار الذهب في سوق المال اليوم أيضًا، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,369 جنيه، مقابل 44.89 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,597 جنيه، مقابل 52.37 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,825 جنيه، مقابل 59.85 دولار.