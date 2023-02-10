 تعليم القاهرة: برامج توعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتعامل مع الزلازل

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مجهوداتها للانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022، مشددا على تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية

بداية من اللحظة الأولى من الدراسة

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، على الاهتمام بطابور الصباح وعمل برامج إذاعية لتوعية الطلاب بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل، إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

تنفيذ خطط المتابعة الميدانية

وأكد مدير المديرية على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها .

كما وجه مدير تعليم القاهرة بمتابعة الغياب والتسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم .

كما شدد علي ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ووجه أيضا حظر استخدام العقاب البدني والنفسيي، وتوخي الحيطة والحذر من أجل صالح العملية التعليمية والطلاب.