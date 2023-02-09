آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2023.. التعاقدات في الترم الثاني

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2023، وقال وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يتم التعاقد مع المعلمين الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم»، من خلال المديريات التعليمية، لافتًا في تصريحات صحفية، إلى أنّ تسليم المعلمين الناجحين، سيكون في نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2023

وعن آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2023، تم تحديد موقف التدريب للمعلمين الناححين في مسابقة الـ30 ألف معلم، حيث أكد الوزير أنّ الوزارة ستتخذ الإجراءات التنفيذية والإجارية وكذلك التدريبية، تمهيدًا للبدء في تدريب المعلمين الناجحين، وفقًا للتدريبات التي أقرتها اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت الاستعداد لبدء التيرم الثاني بالمدارس، وقال التيرم الثاني سيكون 11 فبراير الجاري، وفقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وشدد على أن الوزارة مقررة المتابعة الدورية والمستمرة على كافة المدارس والوقوف على المشكلات والعمل على حلها، لافتا الى الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب.

مسابقة التربية والتعليم 2023

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدرارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن عن مسابقة جديدة لشغل 30 ألف وظيفة، وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل هذه المسابقة، وقال الجهاز إنّ الـ30 ألف وظيفة لمعلم مساعد فصل تابع لوزارة التربية والتعليم، والتقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.