جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر، حيث تم متابعة جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل والانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

أنشطة طلابية خلال الفصل الدراسي الثاني

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة، ومؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة.

المدن الجامعية تستقبل الطلاب

وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية تبدأ استقبال الطلاب اعتبارا من الغد، مشيرا إلى أن إجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.