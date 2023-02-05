«صوت الشعب»: قرارات منتدى شباب العالم تدعم التنمية وتواجه الأزمة الاقتصادية

أشاد الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب، بالقرار الذي اتخذه القائمون على تنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم خلال الساعات الماضية.

البرامج التنموية

وأضاف «بدران»، في بيان صحفي، أن توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية يدعم مسيرة التنمية التي تقودها القيادة السياسية في البلاد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس حزب صوت الشعب إلى أن المبادرات التنموية التي تم طرحها تمثل احتياجات واهتمامات الشباب وبالتالي ستعود بالنفع على المجتمع المصري والدولي، خاصة وأن فئة الشباب تمثل الغالبية العظمى من الشعوب في العالم، وتساهم تلك القرارات في مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشباب حول العالم.

وأوضح الدكتور محمد بدران أن المنتديات الأربعة السابقة لشباب العالم نجحت في توثيق العلاقات بين الدول المختلفة وبالتالي سيكون هناك حالة من التيسير في تنفيذ المبادرات التنموية بالاعتماد على هذه العلاقة الوثيقة التي أوجدها المنتدى في نسخه الأربع السابقة، متوقعا أن تلاقي تلك المبادرات موافقة من مختلف قادة العالم.

منتدى شباب العالم

يذكر أن إدارة منتدى شباب العالم، قررت عدم إطلاق النسخة الخامسة من «منتدى شباب العالم» بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.