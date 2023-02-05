«تضامن النواب» تشيد بتوجيه عوائد منتدى شباب العالم لصالح المبادرات التنموية

أشاد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسسين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالإجراءات التى أعلنها منتدي شباب العالم في نسخته الخامسة من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

الظروف الإقتصادية

وأوضح فتحي أنّ هذا القرار دليل علي وعي القيادة السياسية بالظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجه مصر والعالم أجمع، كما أن توجيه عوائد الرعاية لصالح المبادرات التنموية هدفه التخفيف على المواطنين من الآثار السلبية التي تسببت بها هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في بيان له اليوم، إلى أنّ الدولة المصرية حريصة تخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين ودعم عجلة التنمية، للخروج من هذه الأزمة.

ولفت النائب أحمد فتحي، إلى أن الحزم والمبادرات المطروحة تتمثل في مجموعة مشروعات صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال لزيادة حجم أنشطتهم من خلال برامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة في جميع المحافظات، والتي ستؤثر بشكل مباشر علي المواطنين.