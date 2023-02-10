مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبوره من مكان غير قانوني في المحلة

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه أسفل عجلات القطار حال عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، بمنطقة أسو، بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، حال عبوره شريط السكة الحديد من منطقة أسو بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعى «أحمد.ف.ا» ويبلغ من العمر 17 عاماً، أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة أسو.

التحفظ على الجثة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.