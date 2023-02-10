انخفاض درجات الحرارة غدا في مصر وتصل إلى تحت الصفر بهذه المنطقة

أجواء شتوية باردة تسود جميع الأنحاء في مصر خلال الأيام الحالية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة وتكون للثلوج على قمم جبل سانت كاترين وموسى، جعل المواطنين يحرصون على متابعة ومعرفة الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة غدا، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة غدا في مصر

تعد أكثر المناطق تأثرا بانخفاض درجات الحرارة في مصر غدا منطقة سانت كاترين، والتي تصل فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر بمعدل -1 درجة مئوية للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تكون الثلوج على قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى، في الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة منطقة نخل، والتي تصل فيها درجة الحرارة الصغرى إلى 2 درجة مئوية، بينما تصل العظمى إلى 15 درجة مئوية، وتليها سيوة، والتي تصل بها درجة الحرارة الصغرى إلى 3 درجات مئوية، ثم أسيوط التي تصل بها درجة الحرارة الصغرى إلى 5 درجات مئوية.

ويشهد عدد من المناطق سقوط أمطار غزيرة غدا وتتمثل في السواحل الشمالية وتصل إلى الوجه البحري على فترات متوسطة، وتصل متوسطة إلى القاهرة الكبرى في فترات المساء، يصاحبها نشاط الرياح على عدد من المناطق ما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء، كالتالي:- القاهرة 17 - 09

العاصمة الإدارية 17 - 08

- أكتوبر 17 - 08

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 16 - 10

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 16 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 16 - 11

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 18 - 09

- شلاتين 19 - 09

- العريش 17 - 09

- رفح 16 - 08

- رأس سدر 19 - 10

- نخل 15 - 02

- كاترين 12 - _1

- الطور 20 - 10

- طابا 16 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 15 - 11

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 09

- السلوم 13 - 08

- سيوة 17 - 3

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 23 - 14

- سفاجا 22 - 12

- مرسى علم 23 - 14

- شلاتين 25 - 16

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 19 - 07

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 06

- أسيوط 20 - 05

- سوهاج 21 - 07

- قنا 23 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 27 - 11

- الوادي الجديد 27 - 7