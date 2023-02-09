«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ حالة الطقس اليوم تشهد أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء، ومع تقدم النهار ترتفع درجات الحرارة قليلا، ومع بداية ساعات المساء يعود الطقس البارد مرة أخرى.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ درجات الحرارة المسجلة الآن أقل من معدلاتها الطبيعية، حيث سجلت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 8 درجات، والسواحل الشمالية 8 درجات، في حين بلغت 6 درجات على محافظات شمال الصعيد، و7 درجات على جنوب الصعيد.

حالة الأمطار اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى احتمالية فرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية كافة، وتكون الأجواء مستقرة، بينما تزيد فترات سطوع الشمس معظم ساعات النهار، وتقل فرص نشاط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم 8 فبراير على مدن ومحافظات الجمهورية وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 - 09