«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الجمعة.. بارد وممطر نهارا

استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية في حالة الطقس غدًا الجمعة، على معظم مدن الجمهورية، وذلك لمدة 24 ساعة فقط، حيث تعود الاضطربات الجوية من جديد مع الساعات الأولي من صباح السبت المقبل، مع بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها بخصوص حالة الطقس غدًا، وجود تحسن طفيف في درجات الحرارة، لذا يسود طقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلًا، واعتدال نشاط الرياح مما يساعد على الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، مع استمرار توقعات بسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية وجبال البحر الاحمر ووسط سيناء.

هذا وتظل الشبورة الصباحية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة، وستؤدي أحيانًا إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس وفق الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 09

- بنها 18 - 10

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 0

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 11

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 18 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 17 - 10

- رفح 17 - 09

- رأس سدر 20 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22