حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. تحذير مهم لـ5 فئات

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار؛ إذ تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة على القاهره الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدلة على شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب «سيناء، والصعيد».

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد.

وتشير التوقعات إلى إمكانية سقوط الأمطار اليوم، في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

وضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية و مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة .

وتظل الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد .

«الأرصاد» تحذر 5 فئات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر عنها، 5 فئات من طقس اليوم الخميس، هم: مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الحساسية، والأمراض التنفسية، الأشخاص الذين يعانون من أمراض حساسية العيون، نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال، وكذلك سائقي المركبات، نظرا لتكون الشبورة المائية.

وستكون درجات الحرارة العظمى اليوم كالتالي:

القاهره الكبري والوجة البحري 17 درجة مئوية

السواحل الشمالية 16 درجة مئوية

جنوب سيناء 23 درجة مئوية

شمال الصعيد 19 درجة مئوية

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية