الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات.. تحذير لـ4 فئات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا بالمحافظات لتشير التوقعات إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة مع وجود ظاهرتين مؤثرتين وهما «تكون نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة وغيوم جزئية»، وسقوط أمطار على عدد من المحافظات وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

حالة طقس غدا بالمحافظات

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات، أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى تكون الغيوم الجزئية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا في الساعات الأولى من الصباح، وتسجل العظمى غداً في القاهرة 17 درجة والصغرى 9 درجات، فيما بلغت سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، مع سقوط أمطار ليلا.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا بمحافظات شمال البلاد، تُشير التوقعات أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقس غائم جزئيا، وسقوط أمطار بنسبة 50%، على أن تكون الرياح نشطة محملة بالرمال والأتربة وبلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة طقس غدا السبت

وجاء طقس غدا السبت في محافظات جنوب الوجه البحري، يكون شديد البرودة ليلا ونهارا مع توقعات سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح تصل إلى 24 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات.

وتستمر فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 50%، وسجلت العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وبلغت سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر طقس مشمس غداً معتدل الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، مع نشاط للرياح التي بلغت سرعتها 32 كيلو مترا في الساعة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد طقس شديد البرودة ليلا حيث سجلت الصغرى 6 درجات مئوية والعظمى 19 درجة مع تكون الغيوم.

ويشهد جنوب الصعيد طقس مشمس نهارا مائل إلى البرودة ليلا وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة فيما بلغت سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.

تحذيرات إلى 4 فئات من حالة الطقس

ووجه خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات إلى 4 فئات من حالة الطقس غدا نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال وهم «مرضى الجيوب الأنفية، ومرضى حساسية الصدر، من يعانون من الأمراض التنفسية، ومرضى حساسية العيون».