تحذير من طقس الإسكندرية والمحافظات الساحلية غدا.. عودة الأمطار وبرودة شديدة

حذرت الأرصاد الجوية 5 مدن ساحلية على البحر الأبيض المتوسط من التقلبات الجوية ويأتي أصعبها على طقس الإسكندرية غدا السبت الذي يشهد عودة الأمطار الغزيرة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك بعد اعتدال نسبي على مدار يومين.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد تقلبات عدة ينتج عنها 6 ظواهر جوية تتمثل في أجواء باردة وصعوبات في التحرك ما تبعه تحذير من محافظة الإسكندرية لمواطنيها بضرورة التواجد في المنازل وارتداء ملابس شتوية ثقيلة ومضادة للأمطار في حال النزول بسبب تلك الأجواء شديدة البرودة.

ظواهر جوية مع طقس الإسكندرية غدا

وتتمثل الظواهر الجوية المصاحبة لحالة طقس الإسكندرية غدا بالإضافة إلى المدن الساحلية المتمثلة في مطروح والبحيرة ودمياط وبورسعيد، كالآتي:

- شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات، بالإضافة إلى الطرق الزراعية على فترة الصباح وبدأت في التلاشي مع ظهر اليوم.

- توقعات بعودة الأمطار مجددا بشكل متوسط إلى شديد بنسبة 50%، وهي الأمطار التي توقفت أمس.

- غيوم جزئية طوال اليوم بسبب السحب المتكاثرة.

- نشاط الرياح الذي يبلغ 30 كيلو متر في الساعة.

- ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

- برودة شديدة بسبب استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة المتزامنة مع طقس الإسكندرية غدا، العظمى 15 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، وهو ذات الدرجات على مدن الساحل الشمالي ما يعني أن طقس غدا شديد البرودة في ظل بلوغ سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة، ما يزيد من شعور الدرجات بشكل أقل عن المتوقع.