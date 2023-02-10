«الأرصاد» تحذر من طقس الإسكندرية اليوم.. 5 ظواهر جوية بينها نشاط الرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، والذي يشهد تقلبات عدة ينتج عنها 5 ظواهر جوية ينتج عنها أجواء باردة وصعوبات في التحرك، ما تبعه تحذير محافظة الإسكندرية لمواطنيها بضرورة التواجد في المنازل وارتداء ملابس شتوية ثقيلة في حال النزول للشوارع.

ظواهر جوية مع طقس الإسكندرية اليوم

وتتمثل الظواهر الجوية المصاحبة لحالة طقس الإسكندرية اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، في الآتي:

- شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات، بالإضافة إلى الطرق الزراعية، وذلك منذ فترة الصباح وبدأت في التلاشي مع ظهر اليوم.

- توقعات بعودة الأمطار مجددا بشكل خفيف إلى متوسط بنسبة 40%، وهي الأمطار التي توقفت أمس.

- نشاط الرياح بسرعة 22 كيلومترا في الساعة.

- ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، وهو ما تبعه تأمين كورنيش الإسكندرية من قبل الأجهزة المعنية.

- برودة شديدة بسبب استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 17 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم شديد البرودة في ظل بلوغ سرعة الرياح 22 كيلومترا في الساعة.