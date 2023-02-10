محمد رمضان ينشر صورة مع زينة من كواليس تصوير مسلسل «العمدة»: «جعفر وعايدة»

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل «العمدة» الذي يعرض رمضان 2023.

ونشر «رمضان» صورة تجمعه بالفنانة زينة، بعد تصوير معظم مشاهدهما في لبنان، معلقا: «جعفر وعايدة رمضان يجمعنا، جعفر العمدة».

أحداث مسلسل «العمدة»

مسلسل العمدة، لمحمد رمضان تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول جعفر العمدة، الذي يتزوج 4 مرات، وصرح رمضان في عدد من اللقاءات التلفزيونية بأن المسلسل ليس له علاقة بمسلسل «عائلة الحاج متولي» لنور الشريف.

ويضم مسلسل «العمدة» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.