محمد رمضان يتعاقد على بطولة فيلم «هاري».. قريبا في السينمات

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته البالغة بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «هارلي»، قائلا عقب توقيع العقد: «الفيلم مقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية للانطلاق عدة مشروعات أخرى مع المنتج سامر المحضر».

ميعاد مبدئي لطرح فيلم هاري

ومن جانبه، قال المنتج سامر المحضر إن فيلم «هارلي» بداية تعاون شركة رويال صن للإنتاج والتوزيع مع النجم محمد رمضان تمهيدًا لعدة مشروعات أخرى، مشيرًا إلى أنه يجرى إعلان كل التفاصيل في وقت لاحق.

الانتهاء من تصوير 85% من فيلم «لف وارجع تاني»

يشار إلى أن رويال صن اقتربت من الانتهاء من تصوير حوالي 85% من فيلم «لف وارجع تاني»، ويسعى فريق الفيلم للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيداً لعرضه .

تدور أحداث «لف وارجع تاني» في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

الفيلم تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي، ومنتج فني محمد ناصف، ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي.