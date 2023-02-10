الفنان محمد رمضان يستعد لتصوير مشاهده بفيلم «هارلي»

يعيش الفنان محمد رمضان حالة كبيرة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية وخاصة مع توقيعه مؤخرا عقد فيلم جديد يحمل اسم «هارلي» سينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث كشف الفنان محمد رمضان أمس الخميس عن توقيعه على عقد فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «هارلي» وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وأنه سيتم طرحه في عيد الفطر المقبل.

محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني.. آخرها فيلم هارلي

وهذا ليس العمل الوحيد للفنان محمد رمضان خلال هذه الفترة ولكنه يواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد العمدة الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023 .

ويشارك في مسلسل «العمدة» عدد كبير من الفنانين من بينهم ايمان العاصي ومنة فضالي ومى كساب وزينة ومنذر رياحنة وإحسان الترك وهالة صدقي وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين ويقدم من خلال شخصية العمدة جعفر.

كما أن الفنان محمد رمضان، ينتظر خلال هذه الفترة استكمال تصوير باقي مشاهده في فيلمه الثاني على الزيرو والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.