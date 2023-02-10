نسرين طافش تنهار باكية بسبب زلزال سوريا: شوارع وحواري مشيت فيها شوفتها مدمرة

انهارت الفنانة السورية نسرين طافش من البكاء حزنا على ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا، قبل أيام، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ولم تتمالك نسرين دموعها أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وقالت: أنا من أبناء مدينة حلب، ولست معتادة على البكاء في البرامج، ولكن ما شاهدته اليوم كان صعبا وبشعا، الله يرحم كل من ماتوا.

نسرين طافش: السوريون عاشوا معاناة مع الحرب وغلاء الأسعار

وأضافت نسرين طافش: «سألت حالي ليه يا رب السوريين عمالين يمروا بأوضاع صعبة؟ كل شيء بحياتهم كان صعباً، عاشوا معاناة مع الحرب وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار الناري، وبعدها حدثت ظواهر طبيعية كالزلازل».

وتابعت: «عم بشوف قدامي شوارع وحواري مدمرة أنا أعرفها كنت ماشية فيها وأنا صغيرة».

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كانت مشاركتها في بطولة مسلسل «جوقة عزيزة» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات وكوكبة من الفنانين، من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق.