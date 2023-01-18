نسرين طافش تجسد دور أجنبية في فيلم«أخي فوق الشجرة»

تستقبل دور العرض اليوم فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، ونسرين طافش التي تجسد دور فتاة أجنبية من أصول عربية.

نسرين طافش وفيلم «أخي فوق الشجرة»

وكانت قد ظهرت نسرين طافش خلال البرومو الدعائي لفيلم «أخي فوق الشجرة»، في عدد من اللقطات الكوميدية التي تجمعها بالفنان رامز جلال، والذي يجسد خلال الفيلم شخصيتين هو وشقيقة.

فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

نسرين طافش تروج لفيلم«أخي فوق الشجرة»

وحرصت نسرين طافش الترويج للفيلم منذ دقائق قليلة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إذ نشرت البوستر الدعائي للفيلم وعلقت عليه قائلة:أخي فوق الشجرة، ابتداء من اليوم في جميع دور العرض.

ومن جهة أخرى، أعلنت الفنانة نسرين طافش أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تلقيها لدروس رقص الصلصا.