مستشار «ميركل» السابق لقناة القاهرة الإخبارية: لا نريد حربا عالمية ثالثة

قال إيريش فاد المستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ومدير السياسة الأمنية في مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي السابق، إن الاتحاد الأوروبي يقدم الكثير من الدعم لأوكرانيا، منذ عدة أسابيع كان هناك مؤتمر كبير في ألمانيا، لحشد الجهود كلها بما في ذلك الدعم العسكري والمالي والمساعدات الإنسانية.

المطالب الأوكرانية تتزايد

وأضاف «فاد» خلال تصريحات عبر تطبيق «zoom» مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المطالب الأوكرانية تزداد إلى حد بعيد، يريدون المزيد من الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ الباليستية، وحاليا هناك نقاش يدور حول ذلك، خاصة ما الذي يمكن تقديمه لكييف من أجل مساعدتها دون خوض حرب فعلية بين الغرب وروسيا.

نحاول مساعدة أوكرانيا دون خوض الحرب

وتابع إيريش فاد المستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل: «لا نريد أن تحدث هذه المواجهة، ونحاول مساعدة أوكرانيا بأفضل طريقة ممكنة دون أن نخوض أي حرب، فلا نريد أن نصل إلى حرب عالمية ثالثة، ولكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الاستقرار للأوكرانيين، وفي المستقبل يجب أن يكون لدينا موقف أفضل لمحادثات والسلام وغيرها».