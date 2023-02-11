أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك.. اعرف الكيلو وصل كام

يحرص الكثير من محبي تناول اللحوم على معرفة أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك، حتى يتمكّنوا من شراء ما يحتاجون إليه من طعام يكفي أفراد المنزل، وتعد الفراخ من أهم مصادر الحصول على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، بالإضافة إلى أن سعرها أقل من أسعار اللحوم الحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا، بينما جاء سعره للمستهلك بقيمة تتراوح بين 75 و86 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم إلى نحو 59 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم ليصل إلى نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وبلغ سعر كيلو الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيهًا للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيهًا في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهًا.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيهًا، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيهًا.