أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن.. والساسو بـ 12 جنيها

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في مختلف المزارع بجميع المحافظات، بحسب بورصة الدواجن الرئيسية، حيث بدأ سعر الكتكوت الساسو من 12 جنيها، والكتكوت الأبيض من 16 جنيهًا، فضلًا عن أسعار باقي أنواع الكتاكيت اليوم.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الكتاكيت اليوم في جميع المحافظات، سواء لكتاكيت الدواجن، أو البط بمختلف أنواعها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وذلك بعدما ازداد الإقبال على شراء الكتاكيت من قبل ربات البيوت في القرى الريفية.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم بحسب البورصة العمومية للدواجن كالتالي:

سعر الكتكوت الساسو اليوم.. تراوح بين 12 حتى 12:25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر وجميز. سجل 14.5 جنيه.

سعر كتكوت القاهرة اليوم سجل 17.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم "شركات تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الوطنية اليوم.. سجل 21 جنيهًا.

قائمة أسعار الكتاكيت بجميع أنواعها

وسجلت أسعار الكتاكيت بجميع أنواعها اليوم الأحد التالي:

سعر كتكوت معيار الغلاب اليوم 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم نيوهوب سجل 21.5 جنيه.

سعر كتكوت كايرو ثري سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت الوادي سجل 17.25 جنيه.

سعر كتكوت أمات اليوم سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت عياد اليوم سجل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت شيكسي اليوم سجل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت السطان اليوم سجل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت الحجازي اليوم سجل 19 جنيهًا.

سعر كتكوت العناني اليوم سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت نيوجين اليوم سجل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت صلاح عطية سجل 19 جنيهًا.

سعر كتكوت صلاح عطية اليوم سجل 19 جنيهًا.

سعر كتكوت طيبة اليوم سجل 16 جنيهًا.

سعر كتكوت الأبرار اليوم سجل 21 جنيهًا.

سعر كتكوت الجزيرة اليوم سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت بلادي اليوم سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت طنبول اليوم سجل 21 جنيهًا.

سعر كتكوت القصبي اليوم سجل 21 جنيهًا.

سعر كتكوت التسعين اليوم سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت الشروق اليوم سجل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت رمضان فكري اليوم سجل 19.5 جنيه.

سعر كتكوت حسن الغريب سجل اليوم 19 جنيهًا.

سعر كتكوت سامي عايد اليوم سجل 17 جنيهًا.

سعر كتكوت الفيروز سجل اليوم 20 جنيهًا.

سعر كتكوت النهضة اليوم سجل اليوم 20 جنيهًا.

سعر كتكوت الهولندية اليوم سجل 19 جنيهًا.

سعر كتكوت الخرصاوي اليوم سجل 19 جنيهًا.

سعر كتكوت ألفافيد سجل اليوم 19 جنيهًا.

سعر كتكوت البرماوي اليوم سجل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت المنصورة اليوم سجل 18.75 جنيه.

سعر كتكوت الأهالي اليوم سجل 16.5 جنيه.

سعر الكتكوت الهجين اليوم سجل 9 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي اليوم سجل 7 جنيهات.

سعر كتكوت روزي ديوك اليوم سجل 12 جنيهًا.

أسعار كتاكيت البط اليوم

وفيما يخص أسعار كتاكيت البط اليوم فقد جاءت كالتالي:

سعر كتكوت البط المسكوفي اليوم سجل 24 جنيهًا.

سعر كتكوت بط مولارد اليوم سجل 24 جنيهًا.

سعر الكتكوت البط الفرنساوي بيور سجل 17 جنيهًا.

سعر كتكوت البط المسكوفي آر سجل 25 جنيهًا.