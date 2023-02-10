منال سلامة تكشف عن دورها في مسلسل «الأصلي»: يبدأ عرضه 12 فبراير

كشفت الفنانة منال سلامة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل «الأصلي».

ونشرت منال سلامة البوستر الدعائي الخاص بها، وعلقت عليه: «انتظروا شخصية فايزة في مسلسل الأصلي، ابتداء من يوم 12 فبراير».

وتجسد منال سلامة، خلال أحداث مسلسل «الأصلي»، دور «فايزة»، شقيقة الفنانة ريهام عبد الغفور التي تقدم شخصية «فاطمة الأصلي»، وينشأ صراع بينهما بسبب ميراث والدهما الذي تسيطر عليه شقيقتها فاطمة.

فريق عمل مسلسل «الأصلي»

مسلسل «الأصلي» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، بجانب ريهام عبد الغفور بطلة العمل، أبرزهم: منال سلامة، إيناس كامل، أحمد الشامي، أشرف زكي، إسلام جمال، إيهاب فهمي، ولاء الشريف، تامر نبيل، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، وأحمد كشك، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.