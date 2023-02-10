محلل سياسي سعودي لقناة القاهرة الإخبارية: العلاقات مع مصر تشهد أفضل حالاتها

قال مبارك العاتي الباحث والمحلل السياسي السعودي، إنّ العلاقات المصرية السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تشهد أفضل حالاتها من حيث قوة التنسيق واستدامة هذا التنسيق بين القاهرة والرياض.

العلاقات المصرية السعودية راسخة وقوية

وأضاف «العاتي»، خلال تصريحات ببرنامج «الشرق الأوسط»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية أميمة تمام، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أكد في إحدى مقابلاته أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وقوية لا تتأثر بأي طرح عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته أمس الخميس، أن علاقات مصر مع الأشقاء وتحديدا المملكة العربية السعودية قوية ويجب حمايتها من أي تطفل، سواء تنظيمات أو دول تحاول التكسب في سوق الخلافات العربية.

أكبر إقامة سعودية في الخارج

وأشار إلى أن ما ميّز العلاقات المصرية السعودية أنها تعتمد على تاريخ طويل ومصير مشترك واحد، وعِرق ودين ومذهب وتصاهر، كما أنّ أكبر جالية في السعودية هي الجالية المصرية، كما أن أكبر إقامة سعودية في الخارج موجودة في مصر، وهذا الأمر ليس مستغربا نظرا لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين.