سوري يخرج من تحت الأنقاض بعد أكثر من 100 ساعة وهو يرتل القرآن (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق عمل فرق الإنقاذ وانتشال المواطنين من تحت الأنقاض، ومن بينهم شخص استطاعوا إخراجه من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 100 ساعة والذي خرج مرتلا للقرآن الكريم، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، وكان يتلو آيات من سورة البقرة.

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بعد أكثر من 100 ساعة.. خرج من تحت الركام وهو يرتل القرآن الكريم.#تركيا #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/NPvM4jVTIC — واحد من الناس (@DrHisham_Hayyan) February 10, 2023

ارتفاع أعدد القتل زلزال تركيا وسوريا

وضرب زلزال تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، وكانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل 23 ألف و500 شخص من البلدين، وإصابة أكثر من 77 ألف شخص، وتستمر فرق الإنقاذ بالبحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الهزات الارتدادية وصلت إلى 1600 هزة ارتدادية، ومن الممكن أن يتبعه هزات ارتدادية أخرى، كما حث المواطنين على عدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المنكوبة.

انهيار آلاف المنازل والمباني السكنية

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن زلزال تركيا وسوريا هو الأعنف منذ زلزال أرزينجان في عام 1939، حيث تسبب في انهيار آلاف المنازل والمباني السكنية وهدم محطات توليد الكهرباء والغاز، وتشريد عشرات آلاف من المواطنين من مساكنهم في وقت برد قارس.