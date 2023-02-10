زلزال سوريا وتركيا.. إنقاذ 7 أطفال مع ارتفاع جديد في عدد الوفيات

أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 23 ألفا و500 شخص، وإصابة أكثر من 77 ألف شخص، كما يستمر فريق الإنقاذ في استكمال عملية البحث عن المفقودين.

إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من ضحايا الزلزال

وبعد زلزال سوريا وتركيا، خرجت أمس، إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة لتوضح إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في ولايتين من أصل 10 ولايات، وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من ضحايا الزلزال إلى خارج المناطق المنكوبة، مشيراً إلى أن هناك مراكز مؤقتة تؤوي نحو 192 ألف مواطن.

وضرب زلزال سوريا وتركيا فجر يوم الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ويعد الزلزال هو الأعنف منذ عام 1999، وتسبب في إسقاط آلاف المباني والمدن السكنية.

إنقاذ 7 أطفال من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

وقالت إدارة الكوارث التركية، أن فريق الإنقاذ استطاع إنقاذ 7 أطفال على الأقل من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إنقاذ حيوانات من تحت الأنقاض وانتشال آلاف الجثث وسط توقعات بزيادة أعداد الوفيات والإصابات في الساعات المقبلة.

وأكدت إدارة الكوارث، أن زلزال تركيا تبعته هزات ارتدادية وصلت إلى أكثر من 1600 هزة ارتدادية حتى الآن، وحثت المواطنين عدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المتضررة.

صندوق لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة

وقالت الحكومة السورية، إن المناطق الأكثر تضررا من الزلزال هي اللاذقية وحماة وحلب وإدلب، كما سيتم إنشاء صندوق لإعادة تأهيل تلك المناطق، بالإضافة إلى أنها توافق على إيصال المساعدات للمناطق خارج سيطرتها بالتعاون مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة أنها تبحث لتأمين مساعدات لـ874 ألف شخص بعد زلزال تركيا وسوريا، كما أن الصليب الأحمر حث على إرسال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا.