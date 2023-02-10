كفر الشيخ تُنهي استعداداتها لاستقبال الترم الثاني غدا ..خطة متابعة وتفعيل الرحلات

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 - 2023، الذي ينطلق، غداً السبت، في 256 مدرسة تعمل صباحي ومسائي، «ابتدائي، وإعدادي، وتعليم فني»، فيما تنتظم الدراسة يوم الأحد في كافة المدارس وعددها 2244 مدرسة.

استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية، والانتهاء من إعداد الجداول، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة، والوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات، للعمل على تلافيها، وتوفير الحلول لها، والتأكيد على نظافة المدارس، ودورات المياه، حفاظاً على صحة الطلاب، والإشراف اليومي، إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.

إنهاء كافة الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام، مشيراً إلى عقده سلسلة اجتماعات، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومديري الإدارات المركزية، والإدارات التعليمية، لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني للعام الحالي، لافتاً أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات، وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية، لمتابعة سير العملية التعليمية خاصةً في الأيام الأولى من الدراسة بمختلف الإدارات التعليمية.

تفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية

وأكد «عبد الله»، على الاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية على خطة الإخلاء، وعقد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار، إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس، حفاظاً على سلامة الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تُنجزه الدولة المصرية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

اختيار أفضل المُعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة

كما وجّه «عبد الله»، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس التي ستكون داخل المدارس لصفوف النقل بينما يتم اختيار «3 - 5» مدارس في كل إدارة تعليم مزودة بقاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، مع اختيار أفضل المُعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، وتنظيم مسابقة الإدارة المتميزة والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات، بهدف إبراز النماذج الناجحة، والتأكيد على دمج التكنولوجيا والأنشطة التربوية بكافة أنواعها في العملية التعليمية، وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا «1 و2 و3» بمختلف المراحل، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها «الرياضية، والفنية، والعلمية، والثقافية، والاجتماعية»، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين، وصقل وتنمية مواهبهم.