تفاصيل انهيار عقار دمنهور.. ارتفاع عدد الوفيات وتعافي 17 مصابا

تفاصيل انهيار عقار دمنهور أعلنتها قبل قليل مديرية الصحة بالبحيرة في بيان لها، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين آخرين من ضحايا حادث عقار البحيرة ليرتفع عدد الضحايا إلى 29 بينهم 6 حالات وفاة، و 23 مصاباً وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضحت المديرية أنه جرى خروج 17 شخصًا بعد تحسن الحالة الصحية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل انهيار عقار دمنهور

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية عن انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار واستخراج جثتين كل من «ياسين.أ.ج»، 5 سنوات، و«ي.أ.م» 3 سنوات، فيما توفيت إحدى المصابات في الحادث أثناء إجراء عملية جراحية بمستشفى دمنهور وهي عطيات محمد عقدة، 80 سنة.

آخر التطورات في تفاصيل انهيار عقار دمنهور

وجاءت تفاصيل انهيار عقار دمنهور وفاة 3 ضحايا في وقت سابق وهم «أشرف مهدي»، 50 سنة،« طه أ. ال »، 22 سنة، «يوسف أ. ب »8 سنوات، وحفظت الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

البحث عن ضحايا عقار البحيرة المنهار

كان ورد إخطارًا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد انهيار عقار في دمنهور مما أدى إلى وقوع مصابين وضحايا وجاري البحث عنهم حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

ومن جانبها أعلنت وزارة التضامن منح 50 ألف جنيه تعويض لأسر ضحايا حادث عقار البحيرة المنهار، و5 آلاف إلي المصابين.