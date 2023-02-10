جولة لوفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مدينة إسنا التراثية

زار وفد من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مشروعات مدينة إسنا التراثية التي يجري تنفيذها في إطار مشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا (VISIT-Esna)»، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ووزارة التعاون الدولي، بهدف وضع مدينة إسنا على الخريطة السياحية.

سيد فؤاد وعزة الحسيني في جولة بمدينة إسنا

وتأتي الجولة لليوم الثالث على التوالي، وشارك بها، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وعدد من أعضاء فريق العمل بالمهرجان.

وأشاد الوفد المشارك في الزيارة بمشروع تطوير إسنا التاريخية بعناصره المختلفة التي تستهدف الحفاظ على المناطق الأثرية في إسنا.

وأبدى سيد فؤاد رئيس المهرجان، إعجابه بأعمال الترميم والتطوير ضمن المشروع، وبالثراء الثقافي الذي تحتويه مدينة إسنا من تنوع بين المعالم الأثرية من العصور المختلفة بداية بعصر قدماء المصريين متمثلا في معبد إسنا، إلى فترات العصر القبطي والإسلامي والفاطمي، وصولا إلى العمارة المميزة لصعيد مصر في بدايات العصر الحديث.

وحرص الكثير من الفنانين على المشاركة في الجولات الخاصة بإسنا التراثية، ومنهم الفنانة بشرى والفنان كريم قاسم، والفنان بيدرو بيمنتا، والمخرج شريف القطشة، والمؤلفة والناقدة صفاء الليثي.