التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ 12 بمؤتمر صحفي أعلن خلاله جوائز المسابقات المختلفة، وعقب السلام الجمهوري لمصر، وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال سوريا و تركيا.

مهرجان الأقصر ينعي ضحايا سوريا والناقد مجدي الطيب

قدم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان جوائز المهرجان الإعلاميتان كريمة الوسلاتي من تونس، وأومي ندور من السنغال اللتان أعلنتا عن نعي وتذكار لمن فقدناهم وهم : الناقد المصري مجدي الطيب من مصر، ونعي آخر للمخرج عبد اللطيف بن عمار من تونس .

ورحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية: أهلا بكم في المؤتمر الصحفي لإعلان الجوائز، وكان شعارنا «السينما خلود الزمان»، عبر رحلة عمل طويلة وجهد شاق بدءا من اللجنة العليا للمهرجان، وإدارة المهرجان وكل فريق العمل الإداري والفني، ولجنة اختيار الأفلام والعروض والتحكيم وصولا إلى النتائج التي ننتظرها من لجان التحكيم المختلفة وتسليم الجوائز.

رئيس مهرجان الأقصر: الدورة الـ 12 للمهرجان كانت صعبة

وطلبت المذيعة من رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، بالصعود إلى المسرح لإلقاء كلمته فقال إن الدورة الـ 12 للمهرجان كانت صعبة بسبب انخفاض الميزانية والموارد وبقول خرجنا بدورة موفقة رغم صعوبة وضعف الميزانية وعملنا تحت ضغط واستطعنا خلال 6 أيام أن نعرض 55 فيلما، وكان هناك ندوات مهمة ومناقشات، ومنها ندوة عن ترميم الأفلام وبشكر كل الذين ساهموا فى خروج الدورة بهذا الشكل، وأخص بالشكر، وزراء الثقافة و الخارجية والشباب والرياضة والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظ الأقصر والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة المهن السينمائية، والقنوات الفضائية التي قامت بتغطية المهرجان لحظة بلحظة.

ثم جاءت كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ووجهت الشكر لكل من ساهم في خروج الدورة الـ12 رغم كل التحديات التي واجهت هم، مشيرة في مؤتمر ختام وتوزيع الجوائز إلى سعادتها بالدعم الذي وجدته من محبي السينما.

وأضافت: أتمنى أن تقف الدولة معنا بشكل أكبر لكي نستمر ونحاول أن نتوسع في الدورات المقبلة، وأن تهتم الدولة بصناعة الفيلم والسينمائيين، ومنها أن تكون هناك قناة مصرية تشتري الأفلام السينمائية.

وتوجهت عزة الحسيني بالشكر إلى شركات الإنتاج التي ساهمت في ورشة لتطوير 10 أفلام روائية قصيرة التي قدمت جوائز لشباب صاعد يبحث عن فرصة لإنجاز إبداعهم السينمائي.

كما وجهت الشكر للشريك الرسمي وزارة الثقافة، وأيضا وزارة الخارجية التي قدمت دعما َماليا أيضا، ووزارة الشباب التي أحضرت 100 شاب من محافظات مختلفة لمتابعة فعاليات المهرجان، وأيضا المحبس الأعلى للآثار، ووزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر والهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للسينما وغيرهم من الشركات الخاصة.

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أما الجوائز فجاءت كالآتي: جوائز لجنة تحكيم النقاد الدولية «فيبرسي»، التي تتكون من الناقد نجيب ساجنا من السنغال، والناقد محمد سيد عبد الرحيم (مصر)، والناقد ماسيمو ليتشي (إيطاليا)، وحصل علي تلك الجائزة فيلم «تأمل النجوم»، للمخرج ديفيد كونستانتين من موريشيوس، وتسلمها عزيز سيسى مدير فوبيكا.

وخلال إعلان توزيع الجوائز وقع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ولأول مرة بروتوكول تعاون بين مصر والسنغال وكوت ديفوار، لترميم الأفلام الأفريقية وإحياء التراث السينمائي الأفريقي، وكانت قد نشأت الفكرة وولدت خلال ندوة (حفظ التراث السينمائي الأفريقي).

وعلق الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان خلال كلمته، على توقيع هذا البروتوكول، قائلا: «أعبر عن شعوري تجاه هذا البروتوكول، أنه هو المثال الحقيقي لما نرجو من المهرجان، وهو التضافر بين الأفارقة، لإنتاج أفلام تعلي الشأن وتوطد الاواصر الأفريقية، وأتمنى أن تكون الدورات المقبلة، بها خطوات أخرى للتعاون من أجل إنتاج أفلام أفريقية».

أما نتيجة لجنة تحكيم المسابقة الوطنية لأفلام الطلبة، التي تكونت لجنة تحكيمها من الخبير الإعلامي والمنتج الفني أسامة الشيخ مصر، والمخرجة وكاتبة سيناريو والدكتور عفاف طُبَّاله من مصر ومدير تصوير محمد شفيق من مصر أيضَا، وحصل عليها شهادة تقدير مناصفة بين فيلم«شاي» للمخرج أيمن سوسه وفيلم «القطر رايح فين»، للمخرج كرم نصر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة تذهب لفيلم «واجب محسن»، للمخرج مازن صالح، وجائزة النيل الكبرى وهي قناع توت عنخ آمون الذهبي لأحسن فيلم وذهبت لفيلم كيلو جرام للمخرجة آلاء منصور.

جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين

أما جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لأفضل فيلم ويسلمها أمين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي، وذهبت لفيلم «زاليه»، للمخرج موسى سين أبسا – السنغال.

مسابقة الأفلام القصيرة التي تتكون لجنة تحكيمها من صحفية وصانعة أفلام «أومي ندور» من السنغال، والمخرج السينمائي «بول.س.ويلو» من زامبيا، والممثل والمنتج سينمائي كريم قاسم من مصر، والمخرجة السينمائية لطيفة دوغري من تونس، والممثلة والمنتجة بشرى من مصر ، وحصل على تنويه خاص فيلم «عزيزتي ورد» للمخرجة مروة الشرقاوي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير (قناع توت عنخ آمون الفضي ) تذهب لفيلم «زفة» للمخرج أحمد سمير، وجائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائي قصير (قناع توت عنخ آمون الذهبي) ذهبت لفيلم «الرقص على العكازات»، للمخرج يورو ليدل نيانج.

أما جوائز مسابقة «الدياسبورا»، التي تتكون لجنة تحكيمها من المنتج السينمائي بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والممثلة والمنتجة لقاء الخميسي من مصر، والناقد والمؤرخ السينمائي ماهر عنجاري من سوريا، وجاءت الجوائز كالآتي: تنويه خاص لفيلم «مذكرات عبد الناصر » للمخرجة فايزة حربي مصر وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (قناع توت عنخ أمون الفضي ) ذهبت لفيلم «جووا»، للمخرج نجانجي موتيري، الكونجو ويتسلمها نيابة عنه الممثلة نداج بيبو تانسيا، وجائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم (قناع توت عنخ أمون الذهبي) ذهبت لفيلم «حرقة »، للمخرج لطفي ناثان – تونس ويتسلمها عنه المخرج شريف الكاتشا.

أما مسابقة الأفلام الطويلة، والتي تتكون من المخرج منصور صورا واد السنغال، والمخرجة سونيا شمخي من تونس، والممثلة أمال عيوش من المغرب، و كاتب السيناريو والروائي عبد الرحيم كمال من مصر، والمنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي من مصر ، وحصل علي جائزة أحسن معالجة سينمائية للفيلم الطويل «المواطن كوامي»، للمخرج يوهي أمولي، رواندا، وجائزة أحسن إسهام فني في الفيلم الطويل ذهبت لفيلم «تأمل النجوم» للمخرج ديفيد كونستانتي من موريشيوس وتسلمها عنه السيدة ليسون فول ديوماندى – رئيس مركز السينما بساحل العاج.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم تسجيلي «قناع توت عنخ أمون الذهبي»، ذهبت مناصفتا لفيلم التاكسي، «السينما وأن» للمخرج سلام زامباليجر، بوركينا فاسو، وفيلم، بعيدا عن النيل للمخرج شريف كاتشا، مصر، وجائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل (قناع توت عنخ أمون الذهبي) ذهبت لفيلم «اشيموني» للمخرجة أنجيلا وأماي، كينيا ويتسلمها عنه رئيس مركز السينما بالسنغال جيرمان كولي.