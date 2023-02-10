كلبة ترشد فريق الإنقاذ التركي لمكان صاحبتها تحت أنقاض الزلزال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وفاء من كلبة ترشد فريق الإغاثة التركية لإنقاذ سيدتها وذلك بعد مرور أكثر من 103 ساعات تحت الأنقاض، بحسبما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وتبلغ السيدة من العمر 35 عاماً، وقضت فوق 103 ساعات تحت الأنقاض، وذكر أعضاء فريق الإنقاذ أنهم كانوا يطلقون نداءات للبحث عن ناجين من تحت الأنقاض في شارع «أتاتورك» في ولاية «هاتاي»، وعندما سمعوا صوت نباح بين الأنقاض، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

ارتفاع عدد وفيات زلزال سوريا وتركيا

وارتفع عدد وفيات زلزال سوريا وتركيا إلى 24 ألف شخص، وإصابات وصلت إلى 80 ألف شخص، ويستمر رجال الإنقاذ في البحث عن المفقودين وانتشال الجثث.

1600 هزة ارتدادية عقب الزلزال

وأعلن المرصد الأورو متوسطي، منذ قليل، أنه سجَّل 3 هزات ارتدادية في تركيا اليوم إحداها بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وتابع أن زلزال تركيا سجَّل هزات ارتدادية وصلت إلى 1600 هزة ارتدادية.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن زلزال تركيا وسوريا هو الأعنف منذ زلزال أرزنجان في عام 1939، حيث تسبب هذا الزلزال في مقتل آلاف المواطنين وتدمير آلاف من المباني السكنية.