سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.. الأبيض بـ80 جنيها

يهتم الكثير من المواطنين الذين يحرصون على تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والبروتينات التي يحتاج إليها الجسم، وخصوصا الأطفال في سن بناء الجسد، وتعد سعر كرتونة البيض اليوم من أكثر الأشياء التي يحرصون على متابعتها بشكل يومي، حتى يعرفون ما يمكنهم شراءه من ما يحتاجون إليه.

سعر كرتونة البيض اليوم

- وصل سعر كرتونة البيض اليوم السبت والتي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 و80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، قيمة تتراوح بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 55 جنيها.- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.