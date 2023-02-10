هنا الزاهد ترد على أسئلة جمهورها: أنا بيتوتية ومتسامحة ومبحبش الأذية

تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل مع جمهورها من حين لآخر، إذ تجيب على أسئلتهم عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام».

وتلقت هنا الزاهد العديد من الأسئلة حول شخصيتها، ومنها «إيه أكتر صفة بتحبيها في نفسك؟» لترد: «بسامح كتير ومش بفتكر الأذية، وجاء من بين الأسئلة: «علي ربيع لسه صاحبك؟»، لترد: «علي من أقرب الناس لقلبي وبحبه جداً».

هنا الزاهد: الكذب أسوأ صفة في الإنسان

وأكدت هنا الزاهد، كرهها لصفة الكذب، حينما سألها أحد متابعيها عن أكتر صفة تكرهها في الإنسان، فيما أكدت أنها تؤمن بأن الله دائماً يقدر ما فيه الخير لعباده.

هنا الزاهد: أنا إنسانة بيتوتية

وأشارت هنا الزاهد إلى أنها إنسانة بيتوتية وتحب الجلوس مع أفراد أسرتها حال عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، لأنها تحب الجو الأسري ولمة العيلة.