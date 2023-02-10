ياسمين رئيس: أغاني فيروز أجمل ما في فيلم «أنا لحبيبي»

أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بتقديم شخصية «ليلى» التي تجسدها في فيلم «أنا لحبيبي»، المعروض حاليا في دور العرض، تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير، وتصدر الفيلم المراكز الأولى في الإيرادات بأول أيام عرضه.

ياسمين رئيس: قصة الحب جذبتني للفيلم

وقالت الفنانة ياسمين رئيس، خلال استضافتها مع ببرنامج «نجوم اف إم» تقديم إنجي علي: «إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم أنا لحبيبي، الذي يحمل الطابع الرومانسي، لأن قصة الحب داخل العمل هي التي جذبتها إلى الدور، مع وجود المشاعر الجميلة التي ظهرت في الحوار والورق».

وعن أغاني فيروز التي جرت الاستعانة بها في عدد من مشاهد الفيلم، أكدت ياسمين رئيس، أن تلك الأغاني وفرت «جو وروح للفيلم» وبدونها كانت ستشعر أن الفيلم ينقصه شيء.

فيلم «أنا لحبيبي»

فيلم «أنا لحبيبي» ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.