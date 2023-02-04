ياسمين رئيس عن شخصيتها في فيلم «أنا لحبيبي»: «تشبه كل البنات»

تعيش الفنانة ياسمين رئيس خلال هذه الأيام حالة من النجاح بعد عرض فيلمها الجديد «أنا لحبيبي» في دور العرض السينمائية، ودخوله ضمن المنافسة، وتصدره المركز الثاني في الإيرادات.

وعن فيلم «أنا لحبيبي» قالت الفنانة ياسمين رئيس إنها تجسد شخصية فتاة تدعى ليلي قائلة: «ليلي هي بنت شبه بنات كتير جدا بسيطة وطبيعية بتحب زي كل البنات».

ياسمين رئيس تتحدث عن فيلم أنا لحبيبي

وتابعت الفنانة ياسمين رئيس بأنها كانت سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنان كريم فهمي، وكان بينهم «كيميا» في «اللوكيشن» بشكل كبير قائلة: «مبسوطة جدا بردود الفعل اللي حصلت على الفيلم وإن الناس عاجبهم الثنائي بيني وبين كريم فهمي».

يذكر أن فيلم أنا لحبيبي هو بطولة عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وكريم فهمي وسوسن بدر ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين كما يظهر الفنان أحمد حاتم كضيف شرف على الفيلم وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجوري.