تفاصيل انهيار عقار دمنهور.. إخلاء 9 منازل مجاورة وإزالة اثنين

تفاصيل انهيار عقار دمنهور ذكرها قبل قليل، وهدان السيد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، ليشير إلى انعقاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي قررت إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصًا على أرواح الأهالي كإجراء مؤقت، جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

تفاصيل انهيار عقار دمنهور

وعن تفاصيل انهيار عقار دمنهور، أشار مدير إدارة الأزمات في البحيرة، إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قررت إزالة منزلين بجوار المنهار، مضيفًا أنه يجري الآن رصد كافة العقارات المجاورة لبيان مدى سلامتها حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

آخر تفاصيل انهيار عقار دمنهور

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور، ما أدى إلى وقوع إصابات وفيات وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وانتشال عدد من المصابين والضحايا وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جانبها أعلنت وزارة التضامن صرف تعويضات مالية إلى أسر المتوفين تصل إلى 50 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة تعويضات المصابين 5 آلاف جنيه.