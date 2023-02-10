عمرو وهبة عن شخصيته بمسلسل «حكايات جروب الدفعة»: صوت العقل في الشلة

كشف الفنان عمرو وهبة، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الشخصية التي يجسدها في مسلسل «حكايات جروب الدفعة»، الذي تنطلق أولى حلقاته غدا السبت.

ونشر عمرو وهبة البوستر الدعائي، وعلق عليه: «حسن.. صوت العقل في الشلة، جروب الدفعة».

أحداث مسلسل «حكايات جروب الدفعة»

يتناول مسلسل «حكايات جروب الدفعة» قصص الطلبة بعد تخرجهم وأحلامهم وطموحاتهم، ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن أبرزهم: شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داوود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمد عبدالسلام.