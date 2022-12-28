عمرو وهبة بعد مشاركته في احتفال قادرون باختلاف: «مبسوط أوي»

أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته في المشاركة في احتفال قادرون باختلاف، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ونشر عمرو وهبة مجموعة صور تجمعة بعدد من الفنانين المشاركين في الاحتفالية وعلق قائلًا: «مبسوط أوي إني اشتغلت مع كل النجوم اللي شاركت في اليوم المهم اللي زي يوم قادرون باختلاف، وشكرًا لكل اللي ساهموا في اليوم ده وخلو كل الأطفال دي وأهاليهم مبسوطين».

وعن حسين الجسمي قال «وهبة»: «تانى حاجه يا جماعه حسين الجسمي بجد مؤدب وطيب ومحترم ومهذب بشكل ينرفز، سلمت عليه متين مرة مرة وأتصورت معاه تلات آلاف مليار مرة، وكل مرة كان بيرد عليا رد مؤدب أكتر من المرة اللي قبلها».

احتفال قادرون باختلاف

وشارك في احتفالية قادرون باختلاف عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أشرف عبدالباقي، عمرو يوسف، هنا الزاهد، حسين الجسمي، عمرو وهبة وغيرهم.