الفنان عمرو وهبة لـ«إيمان الحصري»: سعيد بفوز المغرب وأتمنى وصوله للنهائي

قال الفنان عمرو وهبة، إنه يفضل مواكبة الأحداث الجارية وخاصة التريندات، مضيفا: «تريند كأس العالم هو الأقوى حاليا، وبوست كريستاينو رونالدو انتشر، وهو مجرد هزار ودايما بعمل كده وفي ناس زعلوا لأني بتكلم عن كريستاينو رونالدو، واتفاجئت أن عنده متابعين كتير جدا في مصر وهاجموني».

في ناس بتهاجم من أجل الهجوم

وأوضح «وهبة» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنه موجود على منصات التواصل الاجتماعي منذ 2008: «في ناس بتهاجم من أجل الهجوم وفي ناس بتهاجم من أجل الاختلاف ومفيش حاجة الناس بتتفق عليها، وأنا مش بزعل من أي هجوم لأن الناس دي بشوفها في الشارع وبنسلم على بعض ولما بقدم عمل بيباركوا لي وكأن مفيش زعل حصل».

العنف على السوشيال ميديا

وأشار الفنان عمرو وهبة إلى أن البعض يهاجم من خلال الكيبورد ولكن في الواقع تجده يسلم على من هاجمه ويطلب أحيانا التصوير معه، مضيفا: «الناس بقت عنيفة على السوشيال ميديا وعلى موضوعات لا تستحق الجدال أو المشاكل، الموضوع مش مستاهل كل ده، وأنا اللي بكتب على صفحتي بنفسي اللي بيجي في دماغي ومش عندي أدمن أو مسؤول عن الصفحة، ومتابع جيد لكرة القدم».

وهبة يتمنى وصول المغرب للنهائي

وتابع الفنان عمرو وهبة: «كنت أتمنى مشاركة مصر في كأس العالم ونشجعها، ومبسوط أن في إيفنت كبير الناس كلها متجمعين من أجله، وسعيد بفوز منتخب المغرب على البرتغال وكلنا فخورين بهم لأنهم عرب وأفارقة وحققوا نجاح وأتمنى وصولهم للنهائي والحصول على البطولة».