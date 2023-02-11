أسعار الخضروات للمستهلك اليوم في الأسواق.. الطماطم تبدأ من 4 جنيهات

تعد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق من أكثر الأشياء التي يهتم المواطنون بمتابعتها بشكل يومي، حرصا منهم على شراء ما يحتاجون إليه لإعداد وجباتهم الغذائية، ويحرصون على تناولها إذ أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم.

أسعار الخضروات في الأسواق

- تراوح سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

- تراوح سعر الثوم بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- باذنجان رومي بين 4 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.