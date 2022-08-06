تشييع جثماني توأم سوهاج ضحيتي «البامية الفاسدة».. «اتولدوا وماتوا مع بعض»

شيَّع أهالى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج جثمان التوأم، اللتين لقيتا مصرعهما إثر تناول وجبة «بامية» فاسدة، لتصابا بالتسمم، وشقيقهما وشقيقتهما.

تشييع جثماني التوأم

وشيع الأهالي بمحافظة سوهاج وسط حزن ودموع جسد الطفلة «أسينات» 3 أعوام، والطفلة «زينة» 3 أعوام، توأمها، لمثواهما الأخير، بمقابر عائلتهما، يحمل إحداهما بين يديه والدهما «أحمد ع ع» 36 عاما، مزارع، وقد أغرقت الدموع عينيه، وهو بطريقه لمواراة جسد طفلته التوأم التى رسمت وإخوتها البهجة والسعادة طوال شهور عمرهم القصيرة، بينما يجاورة شقيقه «محمد»، 30 عاما، يحمل بين ذراعيه فلذة كبدة التوأم الأخرى.

الأب يودع طفلتيه

ليودع الأب ابنتيه الطفلتين معا، كما استقبلهما منذ ثلاث سنوات في دنيانا معا، ولكن منذ ثلاث سنوات استقبلهما بالزغاريد والفرح واليوم، تصم أذنيه الصرخات والدموع، التي تفطر قلبه على نجلتيه، حيث دفنهما، وذهب وزوجته «بدور أ م»، 26 عاما، ربة منزل، إلى مستشفى سوهاج الجامعى ليرافقا طفليهما «جمال» 4 أعوام، وطفلتهما «ليلى»، 5 أعوام، حيث تم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة حيث أصيبا وشقيقتيهما التوأم بالإعياء والقيء، وتبين إصابتهم بالتسمم نتيجة تناول وجبة عشاء «بامية» فاسدة.

أحداث الواقعة

وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوصول 4 أطفال أشقاء لمستشفى سوهاج الجامعى مصابين بقيء وإعياء جراء تناول وجبة عشاء فاسدة «بامية».